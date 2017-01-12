Apple'ın Pil Sorunu, Aslında Sorun Değilmiş!

Apple, uzun zamandır gündemi meşgul eden "pil sorunun" aslında bir sorun olmadığını ortaya koydu!

Apple, MacBook Pro'nun pil sorununu buldu

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