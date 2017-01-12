Apple'ın Pil Sorunu, Aslında Sorun Değilmiş!
Apple, uzun zamandır gündemi meşgul eden "pil sorunun" aslında bir sorun olmadığını ortaya koydu!
Apple'ın yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Pro için pil performansının bekleneni karşılamadığı yönünde çok sayıda haber karşımıza çıkıyordu. Özellikle Consumer Reports'un hazırladığı inceleme yazısında bu konu detaylıca ele alınmış ve yapılan testlerde MacBook Pro'nun pil ömrü test sonuçları 4 saate kadar düşüş göstermişti. Elbette bu sonucun karşısında Apple da boş durmadı ve konuyu ele aldı. İşte sonra gelişen olaylar...
Apple, Consumer Reports'un hazırladığı testin "gerçek dünya" kullanımını yansıtmadığını söyleyerek test sonuçlarına karşı çıkmakta gecikmedi. Aslında bu sonuca karşı çıkmasının ardında haklı bir sebep bulunuyor. Zira açıklamaya göre, Consumer Reports'un hazırladığı test senaryosunda bir dizi web sayfasının görüntülenmesi kullanılmış. Buraya kadar bir sıkıntı yok, ancak sorun yaratan nokta; Consumer Reports'un, Safari web tarayıcısını geliştirici modunda özel bir ayarla kullanması.
Apple MacBook (2015) İncelemesi
Senaryo gereği, Safari'yi geliştirici modunda çalıştıran ve buradan web sayfalarını "önbellekleme" yeteneğini kapatan Consumer Reports, böylece aynı sayfayı her açışında tüm sayfa içeriğini baştan yükleme yoluna gitmiş. Ancak Apple'ın söylediğine göre, gerçek kullanıcı deneyimi neticesinde böyle bir senaryo işlenmiyor. Yani bir web sitesi ilk kez görüntülendiğinde önbelleğe alınıyor, sonradan defalarca kez açılsa da veriler bu önbellekten okunduğu için, cihaz her defasında aynı işlemi tekrarlayarak ek güç tüketmiyor.
Apple'ın bu çıkışının ardından Consumer Reports da yaptığı açıklamada, Apple'ın haklı olduğunu ve senaryoyu "gerçek dünya" kullanımına dayalı şekilde tekrarlayarak buna göre incelemeyi de revize edeceklerini söyledi. Hatta sonradan bir açıklama daha yaparak, "önbellekleme" işlemini aktif hale getirdiklerinde, MacBook Pro'nun yüksek pil ömrü ürettiğini gördüklerini de dile getirdiler.
Ercan Uğurlu
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