Apple'ın Uzay Gemisi, Apple'a Takıldı!

Apple'ın mükemmeliyetçi tavrı, zaten geciken uzay gemisi kampüsünün inşasını biraz daha yavaşlattı!

Apple Campus 2'nin inşası sekteye uğradı

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