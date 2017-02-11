Apple'ın Uzay Gemisi, Apple'a Takıldı!
Apple'ın mükemmeliyetçi tavrı, zaten geciken uzay gemisi kampüsünün inşasını biraz daha yavaşlattı!
Apple'ın "uzay gemisi" kampüsü 2015'te hazır olması gerekiyordu, ancak en son yapılan açıklamaya göre bu yılın sonuna kadar açılışı göremeyeceğiz. Eğer 2011'de başlayan bu projenin niye iki yıl geciktiğini merak ediyorsanız, Reuters size doğru cevabı söyleyebilir: Apple fazla mükemmeliyetçi davranıyor.
Reuters, Apple'ın projeyi nasıl yönettiğini anlayabilmek için, inşaatta çalışan iki düzine insanla röportaj yaptı. Ortaya çıkan tabloya bakılırsa Apple küçük detaylara çok fazla önem veriyor, ancak inşaat işi hakkında en ufak bir fikirleri yok gibi görünüyor.
Reuters, inşaat mühendislerinden öğrendiği bilgiler doğrultusunda, Apple'ın kafaya taktığı, inşaatın sekteye uğramasına sebep olan ayrıntıların bir listesini hazırladı:
- Kapı girişlerinde içerisi ile dışarısı arasında yükseklik farkı olmamalı.
- Havalandırma ve boruların yansımaları binanın dış cam kaplamasında görünmemeli.
- Yapıdaki ahşap parçaların nasıl olacağı hakkında 30 sayfalık bir kılavuz hazırlandı.
- Apple, tavan kaplamalarının kusursuz olması için binlerce paneli kontrol ettirdi.
- Kapı kollarının nasıl gözükmesi gerektiği ile ilgili bir tartışma bir buçuk yıl sürdü.
Apple'ın ürünlerindeki küçük detaylara verdiği ilgi markanın temel özelliklerinden biri. Markanın dünya çapında sevilmesinin sebebi belki de mükemmeliyetçi tasarım anlayışıdır. Ancak yukarıdaki listede bulunan bazı gereksinimler gerçekten mantıksız. Bu ayrıntılara harcanan zaman çok daha iyi harcanabilirdi. Ancak bu Apple'ın kampüsü ve burada onun kuralları geçerli.
Ali Ruhi Öztürk
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