Büyüleyen Mikroskobik Kristaller!
Hızla büyüyen çam ağaçları gibi görünen bu harika görüntü, aslında mikroskobik kristallerden başka bir şey değil! İzleyin...
Dünya'nın çirkin ve korkunç olaylarla dolu olduğu bir zamanda, bilim yine keşfedilmemiş manzaraları bize sunuyor. Bu sefer gezegenler, yıldızlar, nebulalar, karadelikler gibi büyük ölçekli değil, mikroskobik bir manzarayı karşımıza çıkarıyor.
Yerden aniden fışkıran çam ağacı ormanı gibi görünen bu görüntü aslında mikroskop altında, amonyum klorür kristallerinin hızlı çekim görüntüsü. Karışıma daha yüksek kontrastlı ve dramatik bir görüntü için kırmızı pigment katılmış. Masa tuzuna benzer şekilde, kristalize olduğunda kullanılan madde, şampuanlardan pillere kadar bir çok farklı kullanım alanı var. Yalnız görünüşe bakılırsa amonyum klorürün yeni bir kullanım alanı da hızlı çekim mikroskobik videosunun sakinleştirici etkisi. Şu zamanlarda tam da ihtiyacımız olan şey açıkçası.
Ali Ruhi Öztürk
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