Chrome, Firefox ve Facebook Hızlı Web İçin Çalışıyor!

Chrome, Firefox ve Facebook, web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlayacak yeniliklere imza atıyor!

Chrome, Firefox, Facebook Hızlı Web İçin Çalışıyor

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