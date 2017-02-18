Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar: Bölüm #10
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar, Cool Tech ile karşınızda.
Bölüm #10 Bu teknoloji mobil cihazları uzaktan kablosuz şarj ediyor
Lego'ların bile üzerinde zıplayabilmenize imkan tanıyan çorap Skinners, yeme içgüdünüzü sanal dünyada törpüleyen nourished projesi, elektronik cihazlar da yazdırabilen 3 boyutlu yazıcı, Airbus'ın uçuşa göre kişiselleştirilebilir uçak kabini planları ve bizi sadece kablolardan değil bir noktada durmaktan da kurtaracak gerçek kablosuz şarj teknolojisi Ossia! Tümü Cool Tech videomuzda.
Önceki bölümleri kaçırdınız mı?
Bölüm #09 Katlanarak el çantanıza sığabilecek 24" monitör
Bölüm #08 Açık alanlarda özgürce kullanabileceğiniz ilk VR gözlük
Bölüm #07 Selfie Drone'una dönüşen akıllı telefon kabına ne dersiniz?
Bölüm #06 Düşmeyen uçakla tanışmak ister misiniz?
Bölüm #05 Hiç devrilmeyen motorsiklet olur mu?
Bölüm #04 Bu yatak kendi kendine toplanıyor!
Bölüm #03 Yapay köpek burnu daha iyi koku alıyor!
Bölüm #02 Bisikletlere özel hava yastığı!
Bölüm #01 Sadece 30$'a hem HTC Vive hem Hololens!
Daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar ile karşınızdayız.
Mahmut Karslıoğlu
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