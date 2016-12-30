Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar karşınızda
Bundan sonra her Cuma sabahı 08:30'da daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar, Cool Tech ile karşınızda.
Yapay köpek burnu gerçeğinden daha iyi koku alıyor - Cool Tech #03Daha önce duymadığınız en ilgi çekici cihazlar, Cool Tech ile karşınızda. Her perşembe saat 12:30'da yeni bölümü kaçırmayın! Kanalımıza ABONE olun, en yeni teknolojilerden ilk sizin haberiniz olsun! ABONE olmak için tıklayın Megahonyaku CloudTot Boeing Drone Rokblok Yapay köpek burnu CHIP Online'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook Twitter Google+ Instagram Bu kanal CHIP Online'ın resmi YouTube hesabıdır! Türkiye'de eşi benzeri olmayan test merkezinin dürüstlüğü, güvenilirliği ve tarafsızlığı ile akıllı telefon, tablet, notebook, DSLR, kompakt ve 360 kamera, 3D yazıcı, LCD/LED televizyon, monitör, kulaklık, ses sistemi, modem, router, klavye, fare, VR ve AR gözlük, drone, hoverboard ve benzeri ürünler ya da hizmetler için bir satın alma danışmanı kimliği ile de ön plana çıkan CHIP Online, piyasaya çıkan en yeni ürünleri Youtube kanalından herkesten önce inceleyip test ederek takipçilerin beğenisine sunuyor. Türkiye'de bilişim sektörüne yön veren editörleri ile her ay bilgisayar ve teknoloji konusunda merak edilen her şeyi eğlenceli ve herkesin anlayabileceği sadelikteki dili ile bir araya getiriyor. Teknoloji konusunda ister yeni olsun ister uzman, teknoloji ile ilgilenen herkes Youtube kanalımızda kendisine uygun bir içerik bulabilir. Türkiye'nin en iyi teknoloji içeriği için
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Bundan sonra her Cuma sabahı 08:30'da daha önce duymadığınız en ilgi çekici fütüristik cihazlar ile karşınızdayız.
Mahmut Karslıoğlu
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