E-atık Sorunu Her Geçen Gün Büyüyor!

Yenisini aldığımızda bir köşeye attığımız eski cihazlar, her geçen gün büyüyen bir soruna neden oluyor!

"Eski cihaz sorunu" büyüyor!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Eski cihazlari geri cagiriyorlar mi ?

Onu da üreticilerin düşünmesi gerek bunlara uygun yasal düzenleme gelmeli.

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