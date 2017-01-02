Facebook, Telif Hakkı İhlal Eden Videoları Bulacak!
Facebook, yayınlanan korsan içerikleri yakalamak için özel bir araç geliştiriyor!
Kayıt firmalarıyla ilgili telif hakkı sorunları yaşayan tek video sitesi, YouTube değil. Financial Times'ın haberine göre müzik yayımcıları, Facebook'ta yayınlanan müziklerin lisanslanmasını ve kullanıcılar tarafından siteye yüklenen ve telif hakkı içeren videoların siteden kaldırılmasını istiyor.
Facebook'un ilk adımının haber kaynağında paylaşılan cover şarkılar ve diğer videolar olacağı söyleniyor. Facebook bu iş için YouTube'un ContentID teknolojisine benzer bir telif hakkı algılama sistemi üzerinde çalışıyor. Financial Times'a göre Facebook'un ID sistemi devreye girdiğinde sosyal ağ, kayıt firmalarıyla ortak çalışacak ve sitedeki tüm müzikleri lisanslı hale getirecek. Görüşmelerin şu an ilk aşamalarda olduğu söyleniyor ve ilkbahardan önce sonuçlanması beklenmiyor.
YouTube geçen haftalarda müzik sektörüne geçen sene 1 milyar dolar ödemede bulunduğunu söylemişti. Facebook'un yayıncılarla bazı anlaşmaları bulunuyor ancak anlaşmalar, şu an müziği kapsamıyor. Müzik firmaları elbette YouTube'dan aldıklarına benzer bir parayı Facebook'tan da istiyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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