Galaxy S6 Nougat Güncelleme Kılavuzu Yayınlandı
Galaxy S6'nın yeni ortaya çıkan güncelleme kılavuzu, önemli ayrıntıları su yüzüne çıkardı!
Samsung, Galaxy S7 ve S7 edge için zaten Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlamıştı. Şimdi, size bir kaç hafta söylediğimiz gibi şirket Galaxy S6 ve S6 edge'in güncellemesi için hazırlanıyor. Galaxy S6 Nougat güncelleme kılavuzu internet üzerinde yayınlandı ve güncelleme ile ilgili önemli detayları ortaya çıkarıyor.
Ekran görüntülerine göre, Galaxy S6'nın Nougat'ı az çok Galaxy S7'ninki ile aynı görünecek. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar Galaxy Note 7 ile tanıtıma sunulan Grace UX'e de erişebilecekler. Ayrıca yenilenmiş bildirim ve durum barı, yeni Pop-up View ve işaret algılayabilen bir kamera arayüzü de güncellemenin içinde bulunuyor.
Galaxy S6 Nougat güncelleme kılavuzu ayrıca bazı özelliklerin Galaxy S7 ve S7 edge'e özel kalacağını gösteriyor. Örneğin hareketli manaroma özelliği, Video Enhancer, Performance Mode, ayrıca Food, Selfie Flash ve Hyperlapse gibi bazı kamera özellikleri S6 Nougat'ta bulunmayacak.
Samsung henüz Galaxy S6 ve S6 edge için Android 7.0 Nougat güncellemesinin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı.
Ali Ruhi Öztürk
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