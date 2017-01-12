Galaxy S7, Nougat Güncellemesini 17 Ocak'ta Alabilir
Galaxy S7 ve S7 Edge'in Android 7.0 Nougat güncellemesini ne zaman alacağı, bir Türk yetkili tarafından açıklandı!
Samsung telefon sahipleri, Google'ın Android 7.0 Nougat'ı yayınlamasından bu yana uzun bir süredir güncellemenin kendi telefonlarına ulaşmasını bekliyorlar. Samsung, güncellemenin bu ay geleceğini söylese de, kesin bir tarih vermemişti.
Şimdi ise bir Türk Samsung yetkilisi, Android 7.0 Nougat'ın Galaxy S7 Edge'e dağıtımına 17 Ocak'ta başlanacağını söyledi. Yetkili, güncellemenin geleceği modelin G935F olacağını, yani cihazın Avrupa sürümü olacağını söyledi. Diğer Samsung cihazlar hakkında ise şimdilik yeni bir bilgi yok.
Samsung'un Android 7.0 Nougat'ın dağıtımına çok kısıtlı bir biçimde olsa da başladığını biliyorduk. Bu yeni bilgi, Samsung'un dağıtım planlarıyla uyum gösterdiğinden dikkate değer.
Yetkili, dağıtılacak Android sürümünün Android 7.0 olacağını söylediğinden, bir süre önce konuşulan Android 7.1.1'in ilk aşamada Samsung cihazlara ulaşmayacağı anlaşılıyor. Bu durumun bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacağı kesin.
Google'ın yeni yayınladığı Android kullanım verileri, Android'in en son sürümü olan 7.1.1'i kullanan Android'li cihazların oranının yüzde 0,2 olduğunu; 7.0 Nougat'ı kullananların oranının ise yüzde 0,5 olduğunu söylemişti.
Zeynel A. Öztürk
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