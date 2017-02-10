Galaxy S7'ye 256GB microSD Kart Kampanyası!

Samsung'dan sadece 1 hafta sürecek dev kampanya: Bu ülkedeki Galaxy S7'ler 256GB microSD kart ile gelecek!

Galaxy S7'ye 256GB microSD kart kampanyası!

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