Galaxy S7'ye 256GB microSD Kart Kampanyası!
Samsung'dan sadece 1 hafta sürecek dev kampanya: Bu ülkedeki Galaxy S7'ler 256GB microSD kart ile gelecek!
Bir taraftan son hız Galaxy S8 sızıntıları gelmeye devam ediyor ve Güney Koreli şirket Galaxy S8 lansmanı için son sürat hazırlanıyorken, öte yandan halihazırdaki amiraline de sırt çevirmiş değil. Eğer şu sıralar üst gömlek bir akıllı telefon alma planınız varsa, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için harika bir kampanya mevcut. Samsung, yalnızca 1 hafta sürecek bu kampanyada, Galaxy S7 veya Galaxy S7 edge satın alacaklara, hediye olarak 250 dolar değerindeki 256GB microSD EVO+ bellek kartını da veriyor.
Yakın zamanda tanıtılacak olan Galaxy S8'den önce son bir Galaxy S7 "vurgunu" yapma peşinde olan Samsung, stokları eritmek için müşterilerine akıllıca bir kampanya sunuyor. Kampanya detaylarına göre, Galaxy S7 veya Galaxy S7 edge satın alacaklar, telefonun yanında ücretsiz olarak 256GB microSD EVO+ kart sahibi olacak. 95 MB/s okuma ve 90MB/s yazma performansı sunan ve Class 10 ile U3 standartlarında olan microSD EVO+, 4K video kaydı içinde uygun yapıda.
Samsung'un bu kampanyası elbette ülkemiz için geçerli değil. Kampanya ABD müşterileri için sunuluyor. 8 Şubat ila 14 Şubat arası ABD seyahati düşünüyorsanız, bu kampanya sizin de işinize yarayabilir.
Ercan Uğurlu
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