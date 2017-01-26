Galaxy S8, "Infinity" Ekranla Gelecek

Galaxy S8'in büyüleyici ekranıyla ilgili yeni dedikodular, heyecan verici şeyler söylüyor!

Galaxy S8, "Infinity" Ekranla Gelecek

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