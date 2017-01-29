Galaxy S8'de Kulaklık Girişi Olacak mı, Olmayacak mı?
Samsung Galaxy S8'de kulaklık girişi olacak mı olmayacak mı? İşte yılan hikayesine dönen konu hakkında tüm bilinenler...
Samsung Galaxy S8 uzunca bir süredir sızıntılarıyla gündemi meşgul ediyor. Muhtemelen telefon tanıtılana kadar da bu böyle sürecek. Ancak bu kez söylenti, dedikodu ve haberler, her sene tanıtılan yeni bir Galaxy S modeline ait olandan çok farklı bir nokta etrafında dolaşıyor. Bir kulaklık girişi, yani 3.5 mm'lik jak bağlantısı hadisesi almış başını gidiyor; tıpkı Apple'ın iPhone 7'si piyasaya çıkmadan önce olduğu gibi...
Son dönemde tanıtılan her yeni amiral gemisinde bu girişin yerini USB-C'ye bıraktığını gördük. iPhone 7'de, Lenovo Moto Z'de, HTC U Ultra'da artık göremediğimiz 3.5 mm bağlantısı, Galaxy S8'de olacak mı, olmayacak mı? Cevabı en merak edilen soru şu sıralar bu. Zira eğer Samsung yeni amiralini 3.5 mm'lik jakla piyasaya sürerse, bir trendi kıran ilk modeli piyasaya sürmüş olacak.
Galaxy S8, 17:9 Ekran Oranıyla Gelebilir mi?
Galaxy S8'in 3.5 mm'lik kulaklık bağlantısına yönelik geçmiş haberlere baktığımızda, geçtiğimiz aralık ayında bu portun artık olmayacağı haberi SamMobile tarafından gelmişti. Ancak SamMobile, bu haberin kaynağını bir türlü göstermemişti. Sonrasında ise henüz bu ayın başlarında, Galaxy S8'in olduğu iddia edilen kılıf görselleri ortaya çıktı. Bu görsellerde ise 3.5 mm'lik girişin, telefonun alt kenarında olduğu açıkça görülüyordu.
Yine aynı tarihlerde Android Police'de kulaklık girişi yeni telefonda da yerini koruyacağı haberi çıktı. Editör David Ruddock'un söylediğine bakılırsa, önemli bir kaynağa göre Galaxy S8'de kulaklık girişi yer alacak. İstihbaratı sağladığı kaynak için, geçmişte de güvenilirliğini kanıtladığını söyleyen Ruddock, edindiği bu bilginin herhangi bir dosyaya dayanmadığını da dile getirmişti.
Elbette Galaxy S8'in akıbeti ne olacak bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Telefonun tanıtım tarihi içinse, Mobil Dünya Kongresi'nden sonrasına kadar sabretmemiz gerekebilir. Zira Galaxy S8 için konuşulan bir diğer konu ise, yeni amiralin MWC17'de değil, Mart sonunda ya da Nisan başında özel bir etkinlikte tanıtılacağı yönünde.
Geçtiğimiz gün yayınlanan en ciddi sızıntıda da, Galaxy S8'de kulaklık girişi bulunacağı görünüyordu.
Ercan Uğurlu
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