Galaxy S8'de Kulaklık Girişi Olacak mı, Olmayacak mı?

Samsung Galaxy S8'de kulaklık girişi olacak mı olmayacak mı? İşte yılan hikayesine dönen konu hakkında tüm bilinenler...

Galaxy S8'in kulaklık bilmecesi!

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