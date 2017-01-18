Galaxy S8'den Yeni Bir Sızıntı Daha!

Eğer ortaya çıkan bu yeni kılıf gerçekten Galaxy S8'e aitse, tasarımda büyük değişiklikler bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak demektir!

Galaxy S8'den yeni bir sızıntı daha!

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