Google, Chrome'un Patent İhlali İçin Tazminat Ödeyecek

Google, Chrome'la ilgili bir davayı kaybetti ve tazminat ödemek zorunda kaldı!

Google, Chrome'un Patent İhlali İçin Tazminat Ödeyecek

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