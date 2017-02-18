Google, Chrome'un Patent İhlali İçin Tazminat Ödeyecek
Google, Chrome'la ilgili bir davayı kaybetti ve tazminat ödemek zorunda kaldı!
Google yakın zamanda aktif olan davalarından birini daha kaybetti ve pamuk elleri cebe koymak zorunda kaldı. Marshall, Texas'da bulunan bir federal mahkemede alınan karara göre, Chrome tarayıcı dört farklı anti-malware yazılımın patentlerini çiğnedi ve ortaya çıkan zarar için 20 milyon dolar tazminat ödemesi emredildi.
Bu dört patent Alfonso Cioffi ve 2012'de hayatını kaybeden eski Lucent mühendisi Allen Rozman'a ait. Cioffi ve Rozman'ın aile üyeleri Google ile 2013'ten beri kanuni savaş içerisinde.
Dava 2014'te bölge mahkemesi hakimi tarafından azledilmişti, ancak davacılar bu kararı federal mahkemeye temyiz ettirmiş ve başarılı olmuşlardı. Google davayı kaybetmiş olsa da yasa dışı bir şey yapmadıkları konusunda ısrar ediyor. Şirket, patentlerin geçersiz olduğunu iddia ediyor, ancak hakim kesinlikle aynı fikirde değil.
Bu dava Google'ın şu an yüzleşmekte olduğu tek dava değil. Güney Kore'nin anti-güven davasının soruşturması devam ediyor. AB'deki bir çok soruşturma da sonlanmış değil. Ayrıca, Oracle, yedi yıldır devam eden davada yeni bir temyiz başvurusunda bulundu. Oracle, Google'ı lisanslanmamış Java bileşenlerini Android işletim sistemine kullandığı için mahkemeye vermişti.
Ali Ruhi Öztürk
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