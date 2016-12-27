Google'ın Pixel Telefonlarında Sorun Yaşayanlar Artıyor
Google'ın beğenilen telefonu Pixel'de farklı sorunlar var ve bunları yaşayanların sayısı, görünüşe göre her geçen gün biraz daha artıyor!
Google'ın kendi tasarlayıp geliştirdiği Pixel telefonlar, şimdiye kadar iyi yorumlar aldılar ve çoğu Pixel sahibi, telefonundan oldukça memnun. Ancak Google'ın ilk gerçek telefon girişimi, bazı kullanıcılarda sorunlara yol açmış görünüyor.
Android Police'e göre Pixel ve Pixel XL telefonunda sebepsiz yere donma gibi endişe veren sorunlar yaşayanların sayısı giderek artıyor. Bu takılmaların bazen bir dakika sürebildiği söyleniyor. Google'ın destek forumlarındaki bir şikayet, şöyle:
"Benzer bir sorun yaşıyorum. Pixel XL 128GB telefonum rastgele biçimde tepki vermez hale geliyor. Bu sadece belirli bir uygulamayı kullanırken veya belirli bir görevi yaparken olmuyor. Tamamen rastgele. Ekran kilit ekranına dönene kadar birkaç dakika beklemem gerekiyor veya güç düğmesini basılı tutarak yeniden başlatmak zorunda kalıyorum. Lütfen yardım edin!!!"
Bazı kullanıcılar üçüncü parti uygulamaları kaldırarak sorunu çözerken, herkes bu kadar şanslı görünmüyor. Yaşanan sorunlar arasında alarmın çalmaması, müzik veya videoların çalışmaması ve bazı durumlarda çağrı yapamama veya alamama var.
Android Police, sorunlar Pixel ve Pixel XL'nin her ikisinde de yaşandığı için "ortak bir yazılım-donanım sorunu" olabileceğini söylüyor. Siteye göre sorunlar tüm Pixel'lerde oluşmasa da, en azından birkaç yüz tanesinde yaşandığı anlaşılıyor.
Sorunun farkında olan Google'ın yakın bir zamanda bir onarım yayınlamasını umuyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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