Google'ın Pixel Telefonlarında Sorun Yaşayanlar Artıyor

Google'ın beğenilen telefonu Pixel'de farklı sorunlar var ve bunları yaşayanların sayısı, görünüşe göre her geçen gün biraz daha artıyor!

Google'ın Pixel Telefonlarındaki Sorunlar Artıyor

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