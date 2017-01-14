İddialı Açıklama: "Apple Çağı Artık bitti"

Facebook'un önemli ismi Peter Thiel'in Apple ve Google hakkında yaptığı açıklamalar, çok tartışılacak!

İddialı Açıklama: "Apple Çağı Artık bitti"

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Tabi canım. Kedidir o kedi. Facebook yapmaz öyle şeyler. :)

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