iOS'un En Hızlı Satan Oyunu, Super Mario Run Oldu!

Nintendo'nun yeni oyunu Super Mario Run, iOS'ta tarihi bir başarıya imza attı; App Store'da büyük bir rekorun sahibi oldu!

iOS'un En Hızlı Satan Oyunu, Super Mario Run Oldu!

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