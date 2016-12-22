iOS'un En Hızlı Satan Oyunu, Super Mario Run Oldu!
Nintendo'nun yeni oyunu Super Mario Run, iOS'ta tarihi bir başarıya imza attı; App Store'da büyük bir rekorun sahibi oldu!
Nintendo, akıllı telefonlara yönelik ile oyunu Super Mario Run ile en çok indirilenler listelerine girmeyi başardı. Oyun ilk dört gününde 40 milyon indirilerek App Store'un şimdiye kadarki en hızlı satılan oyunu oldu.
İndirme sayıları müthiş görünse de, Nintendo ve Mario için her şeyin kusursuz olmadığını belirtmek gerekiyor. İndirme yoğunluğuna rağmen Nintendo'nun hisseleri, oyun hakkında yapılan karışık yorumlar üzerine biraz düştü. Uygulama analisti Sensor Tower'a göre oyun, ilk dört gününde 21 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı ancak bu sırada Nintendo'nun hisseleri, ayın en düşük seviyesine geriledi. Sensor Tower analisti Spencer Gabriel'e göre Super Mario Run'ı indirip ilk üç seviyeyi geçenlerin sadece yüzde 8'i 10 dolar ödeyerek oyunun geri kalanının kilidini açmayı tercih ediyor.
Gabriel, bu bilginin "oyunun kalitesiyle ilgili bir şey ifade ettiğini sanmadığını, çok daha fazla içerik ve isteğe bağlı küçük satın almalar sunan free-to-play oyunlara kıyasla daha çok algılanan değeri ifade ettiğini" söylüyor. Şu an sadece iOS cihazlarında oynanabilen Super Mario Run, 2017'de Android'e gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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