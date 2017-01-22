iPhone 7 İçin Yeni Kablosuz Şarj Söylentisi

iPhone 7 için sıkılıkla gündeme getirilen önemli iddia, bu kez dev bir isimle birlikte gündemde...

iPhone İçin Yeni Kablosuz Şarj Söylentisi

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Eğer Apple bu işin altından kalkabilir ise. O zaman diğer firmalar da bu iş için daha çok çabalayacaktır. Buda bizleri ilerleyen yıllarda daha erken bir şekilde kablo derdinden ve küçük cihazların günlük enerji sıkıntısından kurtaracaktır.

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