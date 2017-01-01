iPhone Üretimi, ABD'ye Geri Dönecek Mi?

Apple, yapılan çağrılara cevap verip iPhone'u ana vatanına geri getirecek mi? Görünüşe göre şimdilik bu, pek mümkün değil!

iPhone Üretimi, ABD'ye Geri Dönecek Mi?

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