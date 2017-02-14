LG, "LG Çakması" Üretenleri Pişman Etti!
LG, sahte ürünlerle itibarını zedeleyenlere karşı savaşında önemli bir başarıya erişti!
Dolandırıcı olmak hiçbir zaman iyi bir fikir değil. LG, sahte LG Tone üreten, dağıtan ve satan 17 farklı firmaya açtığı davaların ardından hasar bedeli olarak 168 milyon dolar ödemeye hak kazanmış durumda.
Sahte elektronik cihazlar, üreticiler için büyük bir problem olabiliyor. Sahte ürünler sadece potansiyel müşterileri uzaklaştırmakla kalmıyor, kalitenin düşük olması durumunda bir markanın itibarını da olumsuz etkiliyorlar. LG, sahtecilere karşı hiçbir toleransı olmadığını belirtmekte ancak bu yasal saldırı, büyük ihtimal ile sahtecilere karşı çok daha etkili bir mesaj gönderecektir.
Dava geçtiğimiz yıl açılmıştı ve LG ilk olarak 200 milyon dolar hasar bedeli isteğinde bulunmuştu. Her ne kadar belirlenen hasar, LG'nin istediğinden daha az olsa da, bu başarı küçümsenecek bir şey değil. LG yaptığı açıklamada bu davanın ABD'de satılan sahte ürünlerin büyük bir kısmını durdurduğunu söylemekte. LG, davanın ardından yayınladığı açıklamada sahtecilere karşı savaşını bırakmayacağını söylemekteydi.
Levent Öztürk
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