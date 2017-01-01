Messages Uygulamasını Bozan iPhone Hack'i
iPhone'da yeni keşfedilen bir açık, Messages uygulamasının hemen tamir edilemeyecek biçimde "bozulmasına" yol açıyor!
Yeni keşfedilen bir hack ile iOS 8'den iOS 10'a kadar tüm Apple cihazlarındaki Messages uygulamasını devre dışı bırakmanın mümkün olduğu ortaya çıktı.
Açığı göz önüne çıkaran YouTube kullanıcısı EverythingApplePro, onu yıkıcı yönlerini anlatan bir video hazırladı (yukarıda izleyebilirsiniz). Açık, cihazlar arasında kişi bilgisi değiş tokuşu yapmanızı sağlayan vCard dosyalarını aşırı yükleyerek çalışıyor. Kişi dosyasına binlerce satırlık kod eklendiğinde Messagees uygulaması donuyor ve bir süre sonra çakılıyor. Açığı bulan hacker Vincedes3'ün vCard dosyasına 14.281 satır kod eklediği söyleniyor. Ortalama bir vCard dosyasında bunun 70'te biri kadar kod bulunuyor.
Vincedes3, iOS cihazını normale dönüştürmenizi sağlayacak birkaç yolu da anlatıyor.
Zeynel A. Öztürk
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