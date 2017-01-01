Messages Uygulamasını Bozan iPhone Hack'i

iPhone'da yeni keşfedilen bir açık, Messages uygulamasının hemen tamir edilemeyecek biçimde "bozulmasına" yol açıyor!

Oynat Messages Uygulamasını Bozan iPhone Hack'i iPhone'da yeni keşfedilen bir açık, Messages uygulamasının hemen tamir edilemeyecek biçimde "bozulmasına" yol açıyor!

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Messages Uygulamasını Bozan iPhone Hack'i

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