Microsoft'ta Yeni Dalga, 700 Kişiyi Vurdu!
Microsoft, planladığı çalışanlarını fazlasıyla üzecek kararını uygulamaya koydu; ilk dalga 700 çalışanı vurdu!
Microsoft, yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor olabilir. Kaynakların söylediğine göre firmanın insan kaynakları bölümü, 700 çalışanın işten çıkartılacağı kampüste birkaç konferans odasını ayırmış durumda. Ancak bu işten çıkarma dalgası, firmanın planladığı toplam 2.850 işten çıkarmanın sadece küçük bir kısmı.
Firmanın dünya genelinde yaklaşık olarak 120.000 çalışanı bulunmakta. Bu sayı, geçtiğimiz yıl LinkedIn'in 26.2 milyar dolara satın alınması ile beraber ciddi bir artış daha yaşadı ve ana firmaya 5.500 kişi daha katılmış oldu. Ancak bu işten çıkartma grubu, LinkedIn'i etkilemeyecek.
Microsoft, geçtiğimiz yıllarda pek çok kişiyi işten çıkartmıştı ve bunun en sonuncusu da Skype'ın Londra ofisinin kapatılması ile beraber 400 işin sona erdirilmesiydi. Bunlar genellikle firmanın "Telefon Donanımı Yeniden Yapılandırması" planının bir parçasıydı ve bu plan, telefon çalışmalarını ve küresel satış ekibini kapsayan son işten çıkartmaları da içermekteydi...
Levent Öztürk
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