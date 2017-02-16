PlayStation VR Oyunlarını İnceledik!

PlayStation VR sonunda geldi! Peki, hangi oyunlar var ve ne kadar iyiler? Hepsini bu yazımızda derledik!

PlayStation VR oyunlarını inceledik!

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PlayStation VR oyunlarını inceledik!
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