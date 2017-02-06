Resmi Galaxy S8 Kılıfları Sızdı
Galaxy S8'in şimdiye kadar görmediğimiz Samsung yapımı kılıfı da sonunda internete sızmış olabilir!
Galaxy S8'den gelen son sızıntılarda Samsung'un Home düğmesini kaldırdığını, parmak izi sensörünü arka yüze, kameranın yanına yerleştirdiğini görmüştük. Şimdi ise Galaxy S8'in resmi kılıfları olduğu iddia edilen görüntüler, internette ortaya çıktı.
Samsung'un bu sene 5,7 inç'lik Galaxy S8 ve 6,2 inç'lik Galaxy S8 Plus olmak üzere iki yeni Galaxy S8 tanıtması bekleniyor. Sızan kılıflardaki tek fark ise boyutlarda gibi görünüyor. Bunun nedeni, iki modelin de kavisli ekranlara, dolayısıyla benzer tasarımlara sahip olması.
Yine de bu tür sızıntılara kuşkuyla bakmakta yarar var. Galaxy S8'in Samsung'un önümüzdeki ay düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Firmanın bir dakikalık bir Galaxy S8 videosunu MWC'de gösterme ihtimali de var.
Zeynel A. Öztürk
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