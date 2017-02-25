Touch ID Yerini "Akustik Görüntülemeye" Bırakabilir!
Apple iPhone'da kullandığı güvenlik işlevi Touch ID, gelecekte yerini bu ilginç teknolojiye bırakabilir!
iPhone 8 ve sonrası için güvenliğin büyük bir önemi olacak gibi gözüküyor. Apple uzmanları ve söylenti başlatıcıları, şimdiden yüz tanıma tarayıcısını özellik listesinin en üstüne yerleştirmiş durumdalar ve görünene göre parmak izi tarayıcısı teknolojisine de büyük yenilikler gelmekte.
Bu bilgi de Apple'ın güvenlik teknolojisinin bir sonraki adımını tarif ettiği bir patent başvurusundan gelmekte. Bu patent "akustik görüntüleme sistemi mimarisini" detaylı bir şekilde anlatmakta ve bu sistem de Touch ID parmak izi tarayıcısının yerini alabilir.
Bu sistem, farklı durumlara karşı hassas olan bir seri katmanın ekrana eklenmesi ile çalışıyor. Bu katmanların biri akustik dalgalar yaratırken, bir diğeri bu dalgaların yansımalarını veya engellenmelerini (örneğin parmağınızın ekranın üzerinde yer almasını) algılamakta ve bu bilgiler de ekran yüzeyinin 2 boyutlu bir belirlemesini yapabilen bir görüntü analiz sistemine gönderilmekte.
Temel olarak bu haritanın parmak izi girintilerini fark edecek kadar detaylı olması bekleniyor ve bu sayede Apple'ın ana ekran tuşu tarayıcısından tamamen kurtulacağı tahmin ediliyor.
Bunun sonucu olarak da daha ince ve küçük telefonlar üretilebilecek veya tuşun ortadan kalkması ile elde edilen alan daha fazla ekran için kullanılabilecek.
Ayrıca bu sistemin, bir cihazdaki yakınlık algılayıcılarının yerini alma ihtimali de bulunmakta. Akustik dalgaların, ekrana dokunan bir parmak ve kulak arasındaki farkı ayırt edebilmesi gerekiyor.
Doğal olarak bütün patentlerde olduğu gibi bu patent de ürünün geliştirilmekte olduğunu göstermiyor ve sadece fikirlerini korumaya çalışan bir Apple'ı belirtiyor. Ancak yüz tanıma teknolojisinin de söylentileri ile beraber akustik görüntüleme, firmanın tamamen yeni bir güvenlik yaklaşımı göstermesini sağlayabilir...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın