Trump'ın Web Sitesi Irak'lı Biri Tarafından Hack'lendi
Trump'ın web sitesi, pek tanınmamış Irak'lı biri tarafından hack'lendi!
Böyle bir şeyin er ya da geç olması bekleniyordu: Başkan Trump'un web sitesinin bulunduğu sunucu hafta sonunda hack'lendi, bir görsel ve kısa bir mesajla vandalize edildi.
Fedora giyen bir adamın fotoğrafının altında şu mesaj yer alıyordu:
"Pro-Mast3r tarafından Hack'lendi
Saldırgan hükümet
Hiç bir şey imkansız değildir
Irak'tan selamlar"
Sayfanın kaynak kodunda ölü bir Google Code hesabında bulunan bir JavaScript dosyasının linki vardı. Bu dosya daha önce bir kaç farkı sitenin hack'lenmesinde de kullanılmış olduğu ortaya çıktı ancak daha sonra zararsız olduğu sonucuna varıldı. Donald Trump'ın web sitesi şu anda eskisi gibi çalışmaya devam ediyor.
"Pro_Mast3r" ismi daha önce duyulmuş bir hacker ismi değil, bu yüzden saldırının arkasında kim olduğu ve saldırının amacı hakkında pek bir tahmin bulunmuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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