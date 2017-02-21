Üzülmeyin, Bilgisayarınız Sizi Kör Etmiyor!

Bilgisayara her gün saatlerce bakarak gözlerimizi yavaş yavaş körleştiriyor muyuz? İşte bu sorunun 2017 itibariyle cevabı!

Üzülmeyin, Bilgisayarınız Sizi Kör Etmiyor!
Yine de gözlerinize iyi davranın

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