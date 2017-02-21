Üzülmeyin, Bilgisayarınız Sizi Kör Etmiyor!
Bilgisayara her gün saatlerce bakarak gözlerimizi yavaş yavaş körleştiriyor muyuz? İşte bu sorunun 2017 itibariyle cevabı!
Günün önemli bir kısmını bilgisayar başında ekrana bakarak geçiren bir ekip olarak CHIP Online'da yalnız olmadığımızdan eminiz. Gözlerimizin yorulduğunu zaman zaman hissediyoruz peki ama ekrana bu kadar çok bakmak, gözlerimize zarar veriyor mu?
Bilgisayarlara bakmaktan kaynaklanan göz yorgunluğu o kadar yaygın ki, bu durumun bir adı bile var: Bilgisayar Görüşü Sendromu (Computer Vision Syndrome). Çok yaygın olan bu durumun bulanık görüş, baş ağrısı, göz nemlenmesi, göz yorulması ve kuruması gibi farklı belirtileri var. Çoğu kullanıcı için bu belirtiler geçici ve bilgisayardan bir süre uzaklaştığınızda ortadan kalkıyorlar. Ancak belirtilerin ortaya çıkması için ekrana sadece iki saat bakmanız yetiyor ve bunun hoş bir şey olmadığı doğru.
University of Iowa'ya göre bilgisayarlar, gözleri basılmış kağıtlara göre daha çok yoruyorlar ve göz kırpma oranımız, ekrana bakarken normalin üçte birine düşüyor. American Optometric Association'a göre bunun başka nedenleri de var. Ekrandaki karakterler arasındaki kontrast, kitaplardaki kadar yüksek değil ve bu, gözlerin daha çok çalışması ve yorulması anlamına geliyor. Ekrana ideal olmadan bir açıdan bakmak da bu rahatsızlığı körüklüyor.
İdeal şartlarda ekranın sizden biraz aşağıda olması ve 15-20 dereceyle aşağı bakmanız gerekiyor. Bunun yanında monitörün gözlerinizden 50-71 santimetre uzaklıkta durması gerekiyor.
Ara sıra gözünüzü dinlendirmenin faydasını hissedeceksiniz. Göz doktorlarına göre PC başında geçirdiğiniz her 20 dakika için 50 santim uzaktaki bir nesneye 20 saniye bakmanızda fayda var. Doktorlar bunu 20-20-20 kuralı olarak adlandırıyorlar (20 dakika, 20 fit, 20 saniye). Normalde gözlük takmayan kullanıcıların bilgisayarlar için tasarlanmış gözlükler kullanması da göz yorgunluğunu azaltabiliyor.
Kontakt lens kullananlar, lenslerin göz kırpma sayısını azaltmasından dolayı bilgisayar başında göz kuruluğu ve bulanık görme gibi sorunlarla daha çok karşılaşıyorlar. Bunun yanında yaşınız ilerledikçe gözlerin esnekliğinin azalması nedeniyle PC başında çalışmanız zorlaşabilir.
Bilgisayar başında geçirdiğiniz bir günden sonra gözlerinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız, göz doktorunuza görünmenin faydası olabilir. İyi haber ise uzun vadede görmeyle ilgili bir sorun yaşamayacak olmanız.
Zeynel A. Öztürk
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