WhatsApp'tan Sonra Telegram da Modaya Uydu!
Popüler şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram, WhatsApp'ın hemen ardından bu eski platformlara olan desteği kesti!
WhatsApp'ın Android 2.1 gibi eski mobil platformlara sunduğu desteği sonlandırmasının ardından, şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram da modaya uydu ve hatta bir adım ileri giderek Android 2.2, 2,3 ve 3.0 desteğini geri çekti.
Bununla birlikte iOS 6 desteğini sonlandıran WhatsApp'ın aksine, Telegram kullanıcıları iOS 6'da güncelleme almaya devam edecekler. Bu değişiklikler sonucunda Telegram kullanıcılarının artık Android 4.0 Ice Cream Sandwich veya üzerine sahip olması gerekecek. Geçici bir çözüme razı olanlar, çoğu web tarayıcısında çalışan Telegram'ın web sürümünü kullanabilirler. Telegram'ın Windows, Mac ve Linux'a yönelik masaüstü istemcileri de bulunuyor.
Android 2.2, 2.3 ve 3.0 sürümleri, tüm Android'li cihazların yüzde 1,4'ünü oluşturuyor ve bu oran 19.600.000 cihaza denk geliyor. Telegram, 100 milyon kullanıcısı olduğunu söylüyor ve bu sayı, WhatsApp'ın yaklaşık onda biri kadar. Bu yüzden Telegram daha çok sürüme desteği kesmiş olsa da, WhatsApp'ın değişikliği daha çok kullanıcıyı etkilemiş olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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