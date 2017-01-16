YouTube'tan Yeni "Super Chat" İşlevi

Google, YouTube canlı yayınlarını destekleyecek yeni sohbet işlevini kullanıma sunmaya başlıyor!

YouTube'tan Yeni "Super Chat" İşlevi

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