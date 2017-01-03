ZenFone AR, yanlışlıkla ortaya çıktı!
Google'ın Tango teknolojisini Daydream VR desteği ile birleştiren ilk telefon, Asus ZenFone AR, "yanlışlıkla" ortaya çıktı.
Qualcomm'un 4 Ocak'ta CES'te yapacağı tanıtımdan önce "yanlışlıkla" yayınladığı ve hemen geri çektiği bir blog yazısında, Asus'un yeni telefonu da ortaya çıktı. Asus, görünüşe göre CES 2017'de yeni ZenFone AR cihazını sahneye çıkartacak.
Evan Blass'ın sızdırdığı görüntülere de bakarsak, Asus, yeni telefonunda klasik ZenFone çizgilerini devam ettirecek. Ama asıl önemli olan, Asus ZenFone AR'nin, Google'ın Project Tango desteği ile birlikte gelecek olması.
Bu teknolojiyi kullanan ilk telefonu aslında Lenovo'nun Phab 2 Pro'su olmuştu. Ama ZenFone AR, Snapdragon 821'in gücünü arkasına alan ve artırılmış gerçeklik için büyük bir güç sunacak ilk telefon olması açısından önemli.
ZenFone AR, Tango'nun yanında, Daydream desteği de sunacak. Böylece aynı cihazda hem AR, hem de VR desteği birlikte gelmiş olacak.
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