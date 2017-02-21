Özetle

Ideapad 700'ün fiyatı ise 4799 TL . Şu an raflarda bulabiliyorsunuz. Ayrıca Ideapad 700'ün siyah renkli modeli de mevcut durumda. Dilerseniz onu da değerlendirebilirsiniz.

Ideapad 700, hem estetik görünen hem de performanslı çalışan bir dizüstü bilgisayar olarak incelediğimiz dizüstü bilgisayarlar arasındaki yerini alıyor. Kullanımıyla gayet işlevsel bulduğumuz laptop, her açıdan dengeli bir model. Gerek ofis içi çalışmalar için kullanılabilecek, gerek Photoshop ve türevi grafik çalışmalarında rol alabilecek yapıda olan Ideapad 700, öte yandan işin eğlence tarafında da iyi görünüyor. O anlamda dengeli bir dizüstü bilgisayar arayanlar Ideapad 700'ü yakından inceleyebilirler.

Kimler Almalı

Dengeli bir dizüstü bilgisayar arayanlar Ideapad 700'ü yakından inceleyebilirler. Özellikle tasarım ve performansı aynı modelde bulma isteğinde olanlar, bu dizüstü bilgisayarı beğeneceklerdir kanaatindeyiz.

Lenovo'nun estetik görünen, güçlü dizüstü bilgisayarı Ideapad 700'ü inceledik.

Güçlü özelliklere sahip olan, öte yandan estetik bir dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılar, son dönemde aradıklarını fazlasıyla bulabiliyorlar. Ayrıca bu ikiliyi, esnek kullanım biçimiyle de tercih edebilen kullanıcılar, belki de bu konuda en büyük desteği Lenovo ekibinden görüyor. Özellikle Yoga ürün ailesiyle katlanabilir tasarımlı dizüstü bilgisayarlara bolca örnek veren Lenovo, tasarım odaklı ürün arayanlara da, performansa dayalı dizüstü bilgisayar isteyenlere de uygun modellere sahip. Elbette bunların yanı sıra, bu 3'lüyü farklı kombinasyonlarla birleştirdiği modellere de keza. Bugün inceleyeceğimiz Ideapad 700 de, estetik tasarım ve performansı bir araya getiren bir dizüstü bilgisayar modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Beyaz renkli şık tasarım

Ideapad 700, tasarımıyla oldukça şık bir model oluyor. Elimizde beyaz renkli modeliyle yer alan laptop, ayrıca siyah renk seçeneğiyle de bulunabiliyor. Laptop'ın beyaz renkli modeli, siyah renkli olana göre çok daha fark yaratır görünüyor. O nedenle dizüstü bilgisayar ararken özellikle güzel görünen bir laptop arayanların, bu modeli yakından incelemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Dış kaplamasıyla olduğu kadar alüminyum iç yüzeyiyle de güzel görüntü sunan ve bunu geniş klavye ve touchpad alanıyla kullanılabilirlikle aynı potada eritmeyi başaran Ideapad 700, güçlü ekran menteşeleri ve onların kenarındaki JBL hoparlörleriyle de dikkat çekici.

Ideapad 700'ün ekranı da sıradan dizüstü bilgisayarlara göre daha fazla açıyla geriye yaslanabiliyor. Öte yandan ekranda IPS panelin kullanılması sayesinde farklı açılardan bakıldığında görüntü bozulması yaratmayan laptop, mat malzemeli paneliyle ekran yansımalarından da kurtuluyor.

Ekranın altında uzanan klavye ise tam boyutlu olarak sunulmuş. Tuş boşlukları, boyut ve yükseklikleri rahat kullanıma uygun seviyede. Sağ tarafta da numerik tuş takımı kullanıma hazır. Ancak dizüstü bilgisayarda tam boyutlu klavye kullanıma alışkın olmayanlar, numerik tuş takımı ile yön tuşlarının birbirine çok yakın olması sebebiyle zorluk çekebilir. Burada kullanım alışkanlıkları devreye giriyor. Bu arada klavyenin arka aydınlatmalı olması önemli bir detay. Böylece karanlıkta çalışırken zorluk çekmiyorsunuz.

Laptop'ın çevresine baktığımızda geniş bağlantı seçeneği sunulduğunu görüyoruz. Çevrede 2 adet USB 3.0 port bulunduran laptop, ayrıca USB 2.0'a da yer veriyor. Belki bunun yerine bir USB Type-C portu da bulunabilirdi.

HDMI ve RJ45'in yanı sıra 802.11ac kategorisinden Wi-Fi ile Bluetooth 4.0 kablosuz ağ desteği de bulunduran laptop, kart okuyucuyu da kenarında bulunduruyor.

Teknik kadro

Ideapad 700'de, performanslı çalışan bir sistem arayanların beklentisini karşılayabilecek yapıda bir teknik özellik kadrosu yer alıyor. Intel'in 6'ıncı nesil işlemci ailesinden Core i7 6700 HQ'ya yer veren laptop, 4 çekirdekli işlemcisiyle temel olarak 2.60 GHz frekansında güç sağlıyor. Bu işlemci ile 3.5 GHz'e değin güç artışı sağlayabiliyorsunuz. Ek olarak 16 GB DDR4 RAM kapasitesi de bulunan laptop, Intel'in entegre HP Graphics 530 grafik işlemcisiyle de yetinmiyor. NVIDIA GeForce GTX 950M de grafik işleri için hazır durumda.

Windows 10 işletim sistemiyle gelen laptop, depolamada da SSD ve HDD'yi bir arada kullanıyor. 256 GB PCIe SSD depolama çözümü sunan laptop, performansı bu birimiyle arttırırken, geniş kapasite isteyenleri ise 1 TB kapasitesindeki HDD'siyle memnun ediyor.

Laptop'ın ekranı 15.6 inç boyutunda. Böylece ideal dizüstü bilgisayar ekran boyutunu ideal kasa oranıyla ve altındaki teknik birimle bize getiren laptop, 2.3 kilogram ağırlığıyla da pek taşıma sorunu yaratmıyor. Bu arada ekranın Full HD çözünürlük sunduğunu da söyleyelim.

Performans

Ideapad 700'ün gösterdiği performansa bakacak olursak, her alanda aldığımız sonuçlardan ayrı ayrı bahsedebiliriz. Öncelikle mobilite noktasında, 2.3 kilogram ağırlığıyla onu taşıma derdinizin pek olmayacağının açık olduğunu söyleyebiliriz. Ancak elbette boyutu itibariyle, 15.6 inçten küçük ekran boyutlu laptop'lar gibi kompakt bir kullanım sağlamıyor. Yine de onu sırt çantanıza rahatlıkla sığdırabildiğinizi söyleyelim. Bu arada laptop'ın şarj bataryası da oldukça küçük ki bu da önemli bir artı.

Ideapad 700'ün ekranına gelirsek, renk doğruluğu ve parlaklık oranıyla beğendiğimizi söyleyelim. Ekran parlaklığıyla 276 kandela ölçtüğümüz laptop, gayet parlak görünüyor ve renkleri de canlı biçimde görüntülüyor.

Ideapad 700'ün klavye performansından az önce de bahsetmiştik. O nedenle bu kısmı atlayıp ses özelliklerine bakalım. Ideapad 700'de JBL Dolby hoparlörler yer alıyor. Böylece ses konusunda içiniz rahat olsun. Aldığımız sonuç, oyun, müzik ve genel kullanım kısmında gayet tatmin ediciydi. Bunda kuşkusuz hoparlörlerin konumu da önemli. Hoparlörleri ekranın altına, yani laptop'ın iç kısmına yerleştiren Lenovo, bu sayede sesi direkt karşıdan almanızı sağlıyor.

İşlemci performansına yönelik güçten bahsedecek olursak, Cinebench 11'den 7,50 puan sonuçla ayrıldığını söyleyebiliriz. Bununla ASUS N752VX, Acer Aspire V15 ve HP Pavilion 15'ten 9 – 10 puan daha yukarıda sonuç veren laptop, Photoshop performansıyla da bizden 11,40 gibi bir puan alıyor ki, bunda da yine ASUS N752VX ve Toshiba Satellite P50'den iyi sonuç üretiyor. Onu bu anlamda geride bırakan tek modelse HP Pavilion 15 Gaming laptop oluyor.

Grafik tarafına geldiğimizde Ideapad 700'ün 3DMark Cloud Gate'ten 22.217 puan topladığını görüyoruz. Bununla yine az önce saydığımız rakiplerini geride bırakan laptop, SkyDiver'dan aldığı 10.822 puanla onlarla eşdeğer basamaklarda bir sonuca imza atıyor.

Buna bağlı olarak laptop'ın oyun performansı ise, günümüz oyun ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede duruyor. Elbette oyun noktasında had safhada performans almak için bakmanız gereken modeller 10 serisi ekran kartına sahip laptop'lar olacak. Ideapad 700 ve benzeri modeller, günümüz oyunlarında orta grafik ayarlarında iyi performans üretebiliyor. Tomb Raider'da orta grafik ayarlarında 44 FPS aldığımız Ideapad 700, Thief'te 37 FPS, GTA 5'te ise 29 FPS sonuç alıyor. Counter-Strike: Global Offensive ve türevi oyunlarda ise sıkıntınız yok: 1080p'de Full grafik ayarlarında 75 FPS sonuçlara erişebiliyorsunuz.

Son olarak laptop'ın pil ömrü bilgisinden de bahsedelim. Laptop'a uyguladığımız pil testinde 3 farklı senaryo üzerinde durduk. Web dolaşımı sırasında pilini 4 saat 50 dakika içinde tüketen laptop, HD video testimizde 4 saat 17 dakikayı gördü. Testin oyun ayağında ise 1 saat 39 dakika içinde pilin tükendiğini gördük. Bu değerler açıkçası Lenovo'nun verdiği maksimum 4 saatlik pil ömrüyle de uyuşuyor. O nedenle burada tezat bir durum söz konusu değil, ancak elbette pil ömrünün 4 saatin üzerinde olmasını beklerdik.

Lenovo Ideapad 700 Teknik Özellikleri Ürün Modeli Lenovo Ideapad 700 Ürün Türü Notebook CHIP Online Notu 86 Üretici Lenovo Firma Lenovo Türkiye (216) 570 01 00 Genel İşletim Sistemi Windows 10 Home İşlemci Intel Core i7-6700HQ İşlemci Hızı 2.6 GHz Çekirdek Sayısı 4 Ekran ve Grafik Ekran 15.6 inç Ekran Paneli IPS Çözünürlük 1920 × 1080 px Grafik İşlemci NVIDIA GeForce GTX 950M Bellek ve Depolama Bellek (RAM) 16 GB SSD 256 GB HDD 1000 GB Optik Sürücü Yok Bağlantılar USB 3.0 2 USB 2.0 1 HDMI Var VGA Yok Bluetooth Var Kart Okuyucu Var Boyutlar 384 × 265 × 22 mm Ağırlık 2.3 kg Pil Ömrü 4:00 saat Teknik Detaylar Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 4.0

Alternatifleri

Ideapad 700'e alternatif olarak HP Gaming Pavilion 15, ASUS N752VX ve Acer Aspire V15 modellerini de inceleyebilirsiniz.