100 Milyon Yıllık Çiçek, Bugüne Sapasağlam Bir Biçimde Nasıl Ulaştı?

2020'nin sonuna gelirken, tarihin en şaşırtıcı keşiflerinden biri daha yapıldı: 100 milyon yıllık bir çiçek, aradan geçen yıllara rağmen bugüne kadar, hiç bozulmadan nasıl geldi?

28 Aralık 2020 00:03

Levent Öztürk