100 Milyon Yıllık Çiçek, Bugüne Sapasağlam Bir Biçimde Nasıl Ulaştı?

Çoğu çiçek ihtişamlı bir görünüme sahip olsa da son derece kısa bir hayata sahip. Ancak bir çiçek, Burmese amberi içerisinde kalması ile milyonlarca yıl boyunca güzel görüntüsünü korumayı başardı. Oregon Devlet Üniversitesi (OSU) araştırmacılarının liderlik ettiği bir ekip, çiçeğin bulunuşunu paylaştı ve bu çiçeğin zamanda asılı kaldığı ilk an kadar güzel gözüktüğüne emin olabilirsiniz.
OSU onursal profesörü ve amber uzmanı George Poinar Jr. tarafından geçtiğimiz hafta bir açıklamada söylenene göre çiçek, 100 milyon yıl önce var olan bir ormanın parçasıydı. Poinar, çiçek üzerine geçtiğimiz hafta Journal of Botanical Research Institute of Texas (Teksas Botanik Araştırma Enstitüsü Dergisi) üzerinde yayımlanan makalenin başyazarı.
Fotoğraflarda gördüğümüz şey, sadece 2 milimetre genişliğindeki çok küçük çiçeğin çok yakından çekilmiş bir görüntüsü. Çiçeğin polen üzerek kısmı olan erkek organ, dönen spiral bir desen içerisinde korunmuş durumda.
Araştırma ekibi, yeni bir sınıf ve tür olan bu çiçeği Valviloculus pleristaminis olarak adlandırdı. OSU tarafından yapılan açıklamaya göre "Valva, katlanan bir kapı üzerindeki yaprak için Latince terim, loculus bölme anlamına geliyor, plerus çokluğa işaret ediyor ve staminis de çiçeğin düzinelerce erkek cinsiyet organını yansıtıyor."
Bu çiçek, bilim insanlarına uzak geçmişin botanik yaşamı hakkında ipuçları sunuyor. Araştırmacıların tahminlerine göre bu yalnız erkek çiçek, bir zamanlar dişi çiçeklerin de bulunduğu bir çiçek topluluğunun parçasıydı.
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