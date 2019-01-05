100 Sene Önce, Bugünü Tahmin Etmişler!
100 sene önce, bugün hakkında yapılan birçok tahmin isabetli çıkmadı. Ama bu tahminler arasında "helal olsun" dedirtenler de yok değil!
Bir zamanlar ABD'de yayınlanan Ladies Home Journal, 1900'lerin başlarında 100 yıl sonraki gelecekle ilgili birçok ilginç tahminde bulunmuştu. Sivrisinekleri henüz yok edememiş, elma büyüklüğünde çilekler üretememiş, vahşi hayvanların hepsini evcilleştirememiş ve yemek israfını önleyememiş olsak da derginin bazı tahminleri şaşırtıcı derecede doğru çıkmış durumda. İşte 100 sene önce yapılan ve şaşırtıcı biçimde isabetli 4 tahmin:
- Uçan gemiler olacak: Bu gemilere günümüzde uçak diyoruz.
- İngiltere'ye iki günde gideceksiniz: ABD'den İngiltere'ye yaklaşık 7 saatte uçabilirsiniz.
- Trenler saatte 150 mil (241 km) yapacak: Japonya üretimi Shinkansen, saatte 186 mil (300 km) yapabiliyor.
- Telefonlar dünyayı saracak: Telefon ve internet, her yanımızı sarmış durumda.
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