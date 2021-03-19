11. Nesil Intel Core Satışa Çıktı! İşte Intel Rocket Lake-S Özellikleri!

11. Nesil Intel Core S-serisi masasüstü işlemciler (Kod adı "Rocket Lake-S") serinin amiral gemisi Intel Core i9-11900K öncülüğünde tüm dünyada pazara sunuldu. Intel Thermal Velocity Boost sayesinde 5.3GHz'e kadar hız kapasitesine sahip olan Intel Core i9-11900K, oyun ve PC meraklılarına daha da fazla performans sunuyor.