11. Nesil Intel Core Satışa Çıktı! İşte Intel Rocket Lake-S Özellikleri!

11. Nesil Intel Core S-serisi masasüstü işlemciler (Kod adı "Rocket Lake-S") serinin amiral gemisi Intel Core i9-11900K öncülüğünde tüm dünyada pazara sunuldu. Intel Thermal Velocity Boost sayesinde 5.3GHz'e kadar hız kapasitesine sahip olan Intel Core i9-11900K, oyun ve PC meraklılarına daha da fazla performans sunuyor.

11. Nesil Intel Core: Benzersiz Oyun Performansı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çarpı işareti nasıl yapılır? (×) Klavyede çarpı işareti yapılışı
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
Büyüktür işareti nasıl yapılır? (>) Bilgisayar klavyesinde büyüktür işareti
Artı eksi işareti nasıl yapılır? ± Klavyede artı eksi işareti nedir?

Günün En çok Okunanları
8K Nedir? 8K Televizyonların Ne Farkı Var? 8K Şu An İçin Gerekli mi?
Samsung Galaxy S21 FE İçin Sürpriz İddia: Beklenenden Erken Gelebilir!
Western Digital Hakkında En Son Bilgileri Yetkili İsimden Aldık
COVID-19 ile Birlikte "Uçuşa Geçenler" de Var!
Google Chrome'a Beklenen Özellik Geldi: Canlı Altyazı Nedir; Ne İşe Yarar?

 

 