Samsung Galaxy S21 FE İçin Sürpriz İddia: Beklenenden Erken Gelebilir!

Samsung'un Galaxy S21 FE de dahil olmak üzere sıradaki cihazlarının ne zaman tanıtılacağı, ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından internete sızdırıldı.

  • Levent Öztürk
Samsung'un "mini yol haritası" internete sızdı
Galaxy S20 FE

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