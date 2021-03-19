Samsung Galaxy S21 FE İçin Sürpriz İddia: Beklenenden Erken Gelebilir!

Samsung'un Galaxy S21 FE de dahil olmak üzere sıradaki cihazlarının ne zaman tanıtılacağı, ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından internete sızdırıldı.