Samsung Galaxy S21 FE İçin Sürpriz İddia: Beklenenden Erken Gelebilir!

Samsung'un Galaxy A52, Galaxy A52 5G ve A72''yi tanıtmasının hemen ardından, sıradaki cihazları için yol haritası da ortaya çıktı. Evan Blass tarafından sızdırılan bir "mini yol haritası" Galaxy S21 FE'nin de Ağustos ayında, benzer bir etkinlikte tanıtılacağını söylüyor.
Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition), büyük ihtimalle Galaxy S21 serisinin "biraz kırpılmış" hali olarak karşımıza çıkacak.Samsung, aynı şeyi geçtiğimiz yıl Galaxy S20 FE ile yaptığından bu büyük bir sürpriz olmayacak. Sürpriz olansa, yol haritasının Ağustos ayını işaret ediyor olması. Samsung Galaxy S20 FE, geçtiğimiz yılın sonlarında, Ekim ayında tanıtılmış ve piyasaya sürülmüştü.
S21 FE'nin yayım döneminin birkaç ay değişmesinin sebebi, Galaxy Note 21'in iptal edilmiş olması olabilir. Zira Samsung CEO'su, Galaxy Note 21'in iptal edildiğini ve Note serisinin 2022 yılında devam edeceğini daha önce açıklamıştı. Genellikle Note telefonlarının Ağustos ayında sunulmamasından dolayı da Blass'in yol haritası, Samsung S21 FE'nin 19 Ağustos'ta bu telefonun yerini alacağını öneriyor. Tabi ki eğer bu sızıntı doğruysa...
Blass'ın mini yol haritası bu yıl yayımlanacak diğer ürünler için de potansiyel yayım tarihleri veriyor. Bunların arasında en dikkat çekici olanlarından biri ise, muhtemelen Chrome ile çalışan Galaxy Chromebook'lar ve/veya Windows ile çalışan Galaxy Book dizüstü bilgisayarlara hitap eden 14 Nisan tarihli, PC'lere özel bir Unpacked etkinliğinin öngörülüyor olması.
Ayrıca bu yol haritası, daha uygun fiyatlı bir Galaxy Tab S7 Lite yayımının Haziran ayında gerçekleşeceğini ve bunu, Temmuz ayında Samsung Galaxy A22 telefonların – Galaxy A22 ve Galaxy A22 5G – takip edeceğini söylüyor.
Son olarak Blass, yol haritasında yer almayan bir başka telefon olan Samsung Galaxy A82 5G'nin de bu yıl çıkacağını iddia ediyor. Bu telefonun, ön ve arka çekimler için aynı kamerayı kullanan 2019 Galaxy A80'in bir devam sürümü olduğu söyleniyor.
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