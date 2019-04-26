1899'da, Geleceği Böyle Tahmin Ettiler
1899 yılında çizilen bu resimler, 2000'li yılları işte böyle tahmin ediyordu...
2000'li yıllarda 2019'un nasıl olacağını tahmin etseydiniz, ne kadar isabetli bir tahmin yapabilirdiniz? Peki ya 100 yılı aşkın bir süre önce, 1899 yılında 2000'li yıllar sizce nasıl tahmin edilmiş olabilir? Bu sorunun cevabı, biraz sonra göreceğiniz çizimlerde gizli.
1899'daki insanlar, günümüzde her şeyin dokunmatik ekranlardan ve tabletlerden ibaret olacağını tabii ki tahmin etmiyorlardı. Tahminlerin insanların o zaman sahip oldukları şeylerle kısıtlı olduğu, sadece sahip olunan şeylerin daha otomatik ve karmaşık sürümlerinin hayal edildiği görünüyor. Yine de 1899'daki tahminlerin baştan aşağı yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Zira elektrikli yer süpürgesi ve harika küvetler yüz yıl önce düşünülmüş.
Resimler, Fransa'da 1899, 1900, 1901 ve 1910 yıllarında Jean-Marc Côté ve başka sanatçılar tarafından yapılmış. Resimlerin ilk serisi Paris'teki 1900 World Exhibition için üretilmiş.
Uçan itfayeciler, kollu, otomatik makineler ve fazlası: 1989 yıllarında 2000'li yılların böyle olacağı tahmin ediliyordu!
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