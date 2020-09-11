Yarasalar için şaşırtan keşif! İnsanlar gibi "bebek konuşması" yapıyorlar

Yarasalar ve insanlar arasında şaşırtan bir ortak özelliğe rastlandı. Alman bilim insanları yarasaların da tıpkı insanlar gibi bebek konuşmasını kullandığını keşfetti. İşte yapılan araştırmanın detayları...