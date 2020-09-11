Yarasalar için şaşırtan keşif! İnsanlar gibi "bebek konuşması" yapıyorlar

Yarasalar ve insanlar arasında şaşırtan bir ortak özelliğe rastlandı. Alman bilim insanları yarasaların da tıpkı insanlar gibi bebek konuşmasını kullandığını keşfetti. İşte yapılan araştırmanın detayları...

Yarasalar için şaşırtan keşif! İnsanlar gibi "bebek konuşması" yapıyorlar

Koronavirüs salgının başlangıcı olarak iddia edilen yarasalarla ilgili ilginç bir araştırma yapıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Free University'de yapılan yeni bir çalışma yarasaların da bebek konuşmasını kullandığını ortaya koydu.

Yetişkinler bir bebekle diğer yetişkinlerle konuştuğundan daha yüksek sesle veya daha yavaş bir tempoda konuşmasına verilen isim olan bebek konuşmasının yarasalarda da yaygın olduğu keşfedildi.

YARASALARIN YAVRULARI İLE OLAN KONUŞMALARI KAYDEDİLDİ

Çalışma kapsamında Orta Amerika'da farklı bölgelerde ağaçlarda yaşayan yarasalar inceledi ve bu yarasaların yavruları ile iletişim kurduğu anların sesleri kaydedildi.

Ardından bu sesleri bir ses yazılımı kullanarak karşılaştıran Araştımacı Ahana Aurora Fernanzdez hem erkek hem de dişi yetişkin yarasaların yavrularla iletişim kurarken diğer yetişkinlerle kurdukları iletişimden farklı sesler kullandığını buldu.

Fernanzdez yavrular bebek konuşması yaparken anne yarasaların da bu sırada sıklıkla bebek konuşması yaparak onlarla iletişime geçtiğini, bunun da onların nasıl çağrı yapacaklarını öğrenmelerine yardım etme amacı taşıyabileceğini söyledi.

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