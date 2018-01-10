2018'de En Az İki Tane Yeni BlackBerry Göreceğiz!

Blackberry Mobile, 2018'de en az iki tane yeni akıllı telefon çıkaracağına söz verdi. Peki BlackBerry'den neler beklemeliyiz?

2018'de en az iki tane yeni BlackBerry göreceğiz!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Facebook ve Xiami Arasında Dev Ortaklık!
CES 2018'de SSD Rüzgarı
Samsung Galaxy S9 İçin Beklenen Tarih Belli Oldu
Facebook M Tarih Olmaya Hazırlanıyor
Yeni Keşif: LG G7'ye Yeni İsim Yok!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir