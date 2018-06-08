2018'in En Çok Satan Telefonu Belli Oldu!
Yeni gelen veriler, 2018'in şimdiye kadar en çok satan telefonunun hangisi olduğunu söylüyor!
Yeni paylaşılan verilere göre iPhone X, 2018'in ilk çeyreğinin en çok satan telefonu oldu. Şimdiye kadarki en pahalı Apple telefonu olan iPhone X, geçen sene iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile beraber tanıtılmıştı.
Apple, üç aylık zaman dilimi içerisinde 12,7 milyon iPhone X satarken iPhone 8, 8,5 milyon sevkiyat ile ikinci ve iPhone 8 Plus 8 milyon sevkiyat ile dördüncü oldu. Böylece Apple, çeyrekte toplam 30,2 milyon telefon satmış oldu. Bununla birlikte firma, 2017'nin ilk çeyreğinde 18,3 milyon iPhone 7 Plus ve 17,3 milyon iPhone 7 satmış ve toplamda 35,6 milyonluk satış rakamına ulaşmıştı.
Bu düşüşün nedenlerinden biri, iPhone X'in yüksek fiyatı olabileceği gibi, firmanın eskisinden çok eski telefon sattığını görüyoruz. İlk onda iPhone 7 ve iPhone 6'nın da adı geçiyor.
İlk onun geri kalanını ise Samsung'un telefonları elinde tutuyor. Galaxy Grand Prime, 8.3 milyon ünite ile 3. sırada. Galaxy S9 Plus 5. sırayı alırken, Galaxy S9 7. sırada kendine yer bulmuş durumda.
Zeynel A. Öztürk
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