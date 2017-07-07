2018'in iPhone'larının Tamamı OLED Ekranla Gelebilir!

Bu senenin sadece iPhone 8'ine yetişecek olan özellik, iddiaya göre önümüzdeki sene tüm iPhone'lara gelebilir!

2018'in iPhone'larının Tamamı OLED Olabilir

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