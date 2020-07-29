2020 Serisi LG TV Serisinin Oyunculara Sunduğu Avantajlar Neler?

LG 2020 TV Serisi ile kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor. LG'nin 2020 TV Serisinde yer alan OLED TV'ler kusursuz görüntü ve ses kalitesinin yanı sıra, dünyanın ilk ve tek NVIDIA G-SYNC uyumlu TV'si olma özelliğini sürdürüyor.