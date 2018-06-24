2022'de günümüz akıllısaatleri "antika" olacak...
IDC'nin tahminlerine göre 2022 yılına kadar günümüz akıllı saatleri birer "antika" haline dönüşecek...
Eğer teknolojik cihazları ve giyilebilirleri seven biriyseniz, önümüzdeki yılların sizin için çok heyecanlı olacağını söyleyebiliriz.
Günümüzde akıllı saatlerin kalbinde sağlık ve fitness uygulamaları yer alıyor. Ancak hücresel bağlantı alanında gerçekleşen hızlı gelişimler – özellikle 5G – ve daha fazla nesnelerin interneti cihazının bağlantısı ile beraber IDC, önümüzdeki yıllarda akıllı saatlerin ana odağının hayatı daha verimli yapmak olacağını öngörüyor.
IDC giyilebilirler ekibi araştırma yöneticisi Ramon Llamas, "2022 hatta 2020 akıllı saatlerinin" günümüzdeki kardeşlerini birer "antika" gibi göstereceğini söylüyor. "Akıllı saat piyasası önümüzdeki yıllarda düzenli bir büyümeye doğru ilerliyor."
IDC'nin söylediğine göre akıllı saatler 2022 yılının sonunda tüm giyilebilirlerin %44.6'sını oluşturacak. 2022 yılında Apple saatler %17.3 payı ile liderlikte yer alacakken onları %9.8 ile Google Wear OS ile çalışan saatler takip edecek. Diğer giyilebilir türlerinin arasında ise "kulak cihazları" ve bağlantılı giysiler yer alacak.
Ayrıca Salı günü güçlendirilmiş gerçeklik ve sanal gerçeklik başlıkları için yapılan IDC genel piyasa tahminlerinde de bu yılın sonuna kadar 8.9 milyon üniteye ulaşılacağı ve 2022'nin sonunda 65.9 milyon üniteye ulaşılacağı öngörülüyor...
Levent Öztürk
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