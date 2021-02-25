3 Büyük Devden Yen Katlanabilir Telefonlar Geliyor

Katlanabilir ekranlı telefonları görmeye başladığımızdan bu yana birkaç yıl geçti, ancak çoğu insanda gerçekten bir izlenim bırakan tek şirket, Z Fold ve Z Flip ile Samsung oldu. Huawei de birkaç katlanabilir ürün yaptı ve geçtiğimiz günlerde Mate X2'yi duyurdu, ancak bu telefonda Google hizmetleri bulunmuyor.
Diğer şirketlerin alternatifler sunmasını bekliyorsanız, The Elec'in haberine göre, bu beklentiniz karşılanacak. Gelen haberlere göre, Samsung'un ekran bölümü katlanabilir ekran panelleri için üretimi hızlandırmaya hazırlanıyor. Paneller içeri doğru katlanıyor ve Google, Xiaomi ve OPPO'nun yeni katlanabilir telefonlarında kullanılacak.
Bu şirketlerin üçü de ya kendi katlanabilir prototiplerini sergiledi, ya da katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu yüzden bu iddia mantıklı görünüyor. Katlanabilir bir Pixel cihazının söylentileri ilk olarak geçen yaz ortaya çıktı ve son sızan habere göre Google, Samsung Display'e 7,6 inçlik bir ekran sipariş etti.
OPPO ise 7,7 inçlik bir ekran kullanacak ancak telefonun yapısı Galaxy Z Flip'inkine benzer şekilde kapaklı bir ekran şeklinde olacak. Son olarak, Xiaomi de, Samsung ve başka bir ekran tedarikçisi olan CSOT'tan 8,3 inçlik katlanabilir bir panel alıyor. Harici bir 6,83 inçlik panelden de bahsediliyor, bu nedenle OPPO'nun telefonu daha çok Galaxy Z Fold2'ye benzeyecek gibi görünüyor.
Geçen yıl Xiaomi'nin tanıttığı prototip dışarı doğru katlanıyordu. Görünüşe göre içe katlanan ekranlar, kullanılmadıklarında daha fazla korunmaları nedeniyle daha yaygın hale gelecek.
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