5 m Çaplı Asteroid Tehlikeli Derece Yakın Geçti

Bir asteroid, Dünyamıza iletişim uydularının çoğundan daha da fazla yaklaşarak, üzerimizden geçip gitti!

5 m Çaplı Asteroid Tehlikeli Derece Yakın Geçti

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