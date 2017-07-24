6 Eski Apple Çalışanı ve Apple Dışındaki Başarıları!

Bir zamanlar Apple için çalışan bu 6 önemli isim, firmadan ayrıldıklarında başardıkları işlerle her şeyin Apple olmadığını ispat etti...

6 Eski Apple Çalışanı, Apple Dışındaki Başarıları

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