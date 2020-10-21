Netflix'in yeni filmi Mank'ın konusu nedir? İşte fragman ve oyuncu kadrosu

Mank filmi konusu nedir? Ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten merak edilen soruların yanıtı geldi. Netflix, David Fincher'in heyecanla beklenen filmi MANK'ın resmi afişini ve fragmanını paylaştı. Film, ABD'de Kasım ayında seçili sinemalarda vizyona girdikten sonra, 4 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.
Mank Filmi Konusu Nedir?
1930'ların Hollywood'u, Yönetmen Orson Welles için Citizen Kane filminin senaryosunu bitirmeye çalışan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz'in gözünden yeniden değerlendiriliyor.
Mank Oyuncu Kadrosu
Yönetmen: David Fincher
Senarist: Jack Fincher
Oyuncu Kadrosu: Akademi Ödüllü Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke, and Charles Dance
Mank Fragmanı
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