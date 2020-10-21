Netflix'in yeni filmi Mank'ın konusu nedir? İşte fragman ve oyuncu kadrosu

Karşınızda Herman Mankiewicz, ama siz ona kısaca MANK deyin! David Fincher imzalı Mank filmi, 4 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda Netflix'te yayınlanacak. Peki Mank filmi konusu nedir? İşte fragman ve detaylar...