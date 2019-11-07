ABD, Henüz Huawei İçin Kimseye İzin Vermedi

ABD hükümeti, firmalara Huawei ile çalışmaları için lisans vermeye başlayacağını söylese de, yüzlerce başvurudan henüz onaylanan olmadı!

  • Levent Öztürk
ABD, Henüz Huawei İçin Kimseye İzin Vermedi

ABD hükümeti, Huawei ile çalışmak isteyen ABD firmalarına yakın gelecekte lisans verilebileceğini söyledi. Amerikalı firmaların ürünlerini Çinli firmaya satmaları şu anda yasaklanmış durumda. Bu da Huawei'nin Google uygulamaları gibi önemli teknoloji ve yazılımlarını alamaması anlamına geliyor.

Tedarikçiler, ABD hükümetine bu yaklaşımı tekrar düşünmesi için birkaç kez baş vurdular ve bunların bir kısmı, eğer Huawei ile anlaşmaları bozulursa ciddi gelir kaybı yaşanacağını belirtti. Washington bunun üzerine kararında çok az da olsa esneklik gösterdi ve bazı satıcıların Huawei ile güvenlik riski oluşturmadığı sürece iş yapabileceklerini söyledi. Tabi bunda Google gibi yazılım devleri söz konusu değil.

Ancak bu süreci hızlandırma sözlerine rağmen ABD hükümetine yapılan 200'den fazla başvurunun henüz hiçbiri onaylanmış değil. Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin ile "birinci faz" ticaret anlaşmasının yakın zaman içerisinde imzalanmasını ve bakanlığın başvuruları onaylamaya veya reddetmeye başlamasını bekliyor.

Bloomberg'in alıntısına göre Ross, beklediklerinden çok daha fazla başvuru ile karşılaştıklarını belirtti ve bu başvuruların bazılarının reddedilme ihtimali olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyledi: "Bu firmalar, pek çoğunu onaylayacak olsak da, reddedilme ihtimalini de göz önünde bulundurmalı."

Huawei pek çok kez yapılan kötüye kullanım suçlamalarını reddetti ve savaşmayı bırakmış değil. Paris'teki bir etkinlikte, ABD teknolojileri olsun yada olmasın, sağlam bir işletme büyümesi göstermeye devam edeceklerini söylemişlerdi.

ABD ise iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmuş değil. Ancak müttefiklerinin de kendi izinden gitmesini ve Huawei'yi 5G ağlarında yasaklamasını istiyor. Bu uyarılar, Huawei'nin pek çok büyük operatör ile ortak olduğu Avrupa'da sadece sınırlı bir etki yaratabildi. Örneğin Birleşik Krallık'tan gelen haberler, hükümetin firmanın hareketlerini sınırlama planı olmadığını gösteriyor. Almanya da firmaya karşı özel yaptırımları reddetti ve bunun yerine tüm tedarikçilerin daha sıkı güvenlik kriterlerine uymalarını gerekli kıldı.

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