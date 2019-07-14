ABD - Huawei Bilmecesi Halen Çözülmedi!
ABD hükumetinin Huawei ile yaşadığı problemler çözülüyor gibi görünse de, bilmecenin tam anlamıyla çözülmediği açıkça ortada!
- Levent Öztürk
ABD hükumeti, ülke içerisindeki firmaların Huawei ile çalışmaları konusunda yasağını gevşetmeye başlayarak bazı firmaların Çinli deve tedarik yapmak için lisans alacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Huawei, birkaç yıldır ABD'nin cihaz ve telekom ekipmanı piyasalarında dondurulmuş bir konumdaydı ve bu yılın başlarında Washington tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle kara listeye alınmıştı.
Karar, Huawei'nin parçalara erişimini sınırlandırmıştı ve bunun bir anlamı da, firmanın telefonlarının artık Google'dan Android işletim sistemi için güncelleme alamayacağı ve popüler uygulamalarına erişemeyeceğiydi.
Her ne kadar Huawei kendi işletim sistemini geliştiriyor ve kendi parçalarını üretiyor olsa da (şimdiden kendi Kirin işlemcilerini kullanıyor) Google Haritalar veya Google Play Store gibi kilit hizmetlerin yokluğu, cihazların Batı piyasalarında göreceği ilgi için ciddi bir darbe olarak tanımlanabilir. Bu arada modemler gibi parçaların üretimi de pahalı ve zorlu bir süreç olmaya devam ediyor.
Amerikalı teknoloji firmaları ise bir süredir ABD hükumeti ile görüşerek yaklaşımın gözden geçirilmesini istiyorlardı ve Qualcomm, Intel ve Broadcom gibi firmalar, Huawei için tedarik yapamadıklarında ciddi bir gelir kaybı yaşama riskine sahipler. Hatta Broadcom, Huawei ile yaşanan zorluklardan dolayı bu yıl için beklentilerini bile düşürmüştü.
ABD Hükumeti daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'li firmalara yardımcı olmak ve Çin ile ticaret görüşmelerine hızlı bir başlangıç sağlamak için yasağı gevşetebileceğini belirtmişti ancak bu rahatlamanın nasıl bir şey olacağına dair bir açıklamada bulunmamıştı.
Şimdi ise "ulusal güvenliğe bir tehdit olmadığı takdirde" bazı satıcıların Huawei ile çalışabileceği doğrulandı. Hangi ürün kategorilerinin güvenli olarak sayılacağı henüz net değil ve kararın geçerliliğinin halen devam ettiğini belirtmekte fayda var. Yani eğer ticaret görüşmeleri kötüye giderse, Huawei bir kez daha zor durumda kalabilir.
Bu arada Huawei konumunu kötüye kullanmadığını defalarca tekrar etmiş durumda ve ABD henüz firmanın ağ ekipmanlarının ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu iddialarına bir kanıt sunmuş değil.
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