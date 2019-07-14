ABD - Huawei Bilmecesi Halen Çözülmedi!

ABD hükumetinin Huawei ile yaşadığı problemler çözülüyor gibi görünse de, bilmecenin tam anlamıyla çözülmediği açıkça ortada!

14 Temmuz 2019 20:00

Levent Öztürk