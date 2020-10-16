ABD'deki katil eşek arısı kaçtı! Bilim insanları tarafından yakalanmıştı

Bilim insanları geçen hafta canlı bir eşek arısı yakalamıştı. Araştırmacılar, yuvasını bulup yok etme umuduyla GPS cihazı taktıkları ikinci bir Asya "katil eşek arısının" daha izini kaybetti...