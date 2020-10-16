ABD'deki katil eşek arısı kaçtı! Bilim insanları tarafından yakalanmıştı

Bilim insanları geçen hafta canlı bir eşek arısı yakalamıştı. Araştırmacılar, yuvasını bulup yok etme umuduyla GPS cihazı taktıkları ikinci bir Asya "katil eşek arısının" daha izini kaybetti...

ABD'deki katil eşek arısı kaçtı! Bilim insanları tarafından yakalanmıştı

Geçen yıl ilk görüldüklerinden bu yana Washington'da yaklaşık 18 Asya eşekarısı bulunuyordu. Araştırmacılar, yuvasını bulup yok etme umuduyla bir GPS cihazıyla taktıkları ikinci bir Asya "katil eşek arısı" nın izini kaybetti.

EŞEK ARISI GEÇEN HAFTA YAKALANMIŞTI

İndependent'in haberine göre Washington Eyaleti Tarım Bakanlığı'ndaki (WSDA) bilim insanları geçen hafta canlı bir eşek arısı yakalamış ve vücuduna takip cihazı bağlamak için diş ipi kullanmıştı. Eşekarısını doğaya salmalarının ardından izini takip edebiliyorlardı ve iz sürücünün "oldukça iyi" çalıştığı söyleniyordu.

Ancak araştırmacılar daha sonra, yoğun bitki örtüsüne sahip bir alana uçup radarlarından kaybolduktan sonra böcekle teması kaybetti. WSDA'nın idari böcekbilimcisi Sven Spichiger "Uçuşun ilk yönünü anladık" dedi.

Yetkililer, bu ay yuvasına kadar takip edebilmek için canlı bir eşekarısına daha radyo vericisi yapıştırmaya çalıştıklarını ama yapıştırıcının yeterince hızlı kurumadığı bildirmişti. Radyo vericisi düşmüştü ve nihayetinde eşekarısı uçamamıştı.

İSTİLACI BİR TÜR VE İĞNESİ ÇOK ACI VERİYOR

Asya dev eşekarısı (5 santim boyuyla dünyadaki en büyüğü), bütün bir balarısı kovanını öldürebilen istilacı bir tür ve iğnesi insanlara çok acı veriyor. Kuzeybatı ABD'deki çiftçiler, ahududu ve yaban mersini de dahil olmak üzere birçok ürünü tozlaştırmak için bu bal arılarına güveniyor.

Takma adlarına rağmen, eşek arıları Asya'da yılda en fazla birkaç düzine insanı öldürüyor ve uzmanlar bunun muhtemelen çok daha az olduğunu söylüyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde tipik olarak bulunan eşekarısı ve arıların yılda ortalama 62 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

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